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Звезда сериала «Ранетки» Скицан погиб после попытки протолкнуть кость проволокой

Культура

Фото - © Медиасток.рф

Российский актер Иван Скицан, известный по ролям в сериале «Ранетки» и фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», скончался в возрасте 39 лет в результате тяжелой травмы пищевода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист с рождения страдал от сужения пищевода. За жизнь перенес более 10 хирургических операций. 

На фоне прогрессирующих трудностей с глотанием мужчина начал проталкивать пищу при помощи самодельного приспособления, собранного из проволоки и трубки от капельницы.

Во время очередного приема пищи актер подавился куриной костью и вновь воспользовался своим методом. Однако в этот раз разорвал пищевод. Почувствовав острую боль в области груди, мужчина вызвал скорую и был госпитализирован. 

Врачи извлекли осколки и обнаружили глубокую рану, однако спасти пациента не удалось. 3 ноября артист умер в реанимации.

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