Звезда сериала «Ранетки» Скицан погиб после попытки протолкнуть кость проволокой

сегодня в 11:17

Российский актер Иван Скицан, известный по ролям в сериале «Ранетки» и фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», скончался в возрасте 39 лет в результате тяжелой травмы пищевода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Артист с рождения страдал от сужения пищевода. За жизнь перенес более 10 хирургических операций.

На фоне прогрессирующих трудностей с глотанием мужчина начал проталкивать пищу при помощи самодельного приспособления, собранного из проволоки и трубки от капельницы.

Во время очередного приема пищи актер подавился куриной костью и вновь воспользовался своим методом. Однако в этот раз разорвал пищевод. Почувствовав острую боль в области груди, мужчина вызвал скорую и был госпитализирован.

Врачи извлекли осколки и обнаружили глубокую рану, однако спасти пациента не удалось. 3 ноября артист умер в реанимации.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.