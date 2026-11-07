Российский блогер-итальянец Баньяти отсудил более 540 тыс за рекламу «настолки»

С попыткой невыплаты крупного гонорара столкнулся итальянский блогер Лоренцо Баньяти, снимающий ролики на русском языке. Мужчине заказчик из РФ недоплатил порядка 400 тыс. рублей за проведение рекламной кампании, сообщает Telegram-канал Baza .

Одна из фирм привлекла посредника и договорилась со звездой соцсетей о продвижении настольной игры на площадках YouTube, в TikTok и Telegram. Инфлюенсер исполнил взятые на себя обязательства, однако заказчик перечислил только 50% от согласованной стоимости работы — 400,2 тыс. рублей.

Оставшуюся сумму выплачивать отказались под предлогом того, что отснятые видеоролики якобы не прошли процедуру согласования.

Защищать финансовые интересы Баньяти его официальному агенту пришлось в рамках судебного процесса. Ключевым доказательством в споре послужила заверенная нотариусом электронная переписка в Telegram, затраты на оформление которой составили 43,4 тыс. рублей.

В итоге инстанция встала на сторону создателя контента и постановила взыскать с компании долг, штрафную неустойку и судебные расходы — в совокупности 540,6 тыс. рублей. Данное решение пока не получило законную силу.

Уроженец Милана Лоренцо Баньяти совмещает карьеру артиста в Мариинском театре со съемками видеороликов о жизни в России, собрав в социальных сетях аудиторию численностью свыше 6 млн человек.

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