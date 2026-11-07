Московский зоопарк показал зажировку медведя

Московский зоопарк показал, как готовятся к зиме его обитатели. Если манул Тимоша тоже набирает вес, то есть не менее солидные — во всех смыслах — любители поднабрать перед холодами: медведи.

В зоопарке отметили, что-то самое время — зима — уже близится: вокруг кружится небольшой снежок, а на боках медведей уже появляется мягкая стружка из берлоги.

«Вылезать как-то не хочется — даже ради арбуза, дыни и изысканной каши с виноградом», — пошутили в зоопарке.

На опубликованных кадрах видно, как медведь лениво откусывал большой кусок дыни и пережевывал его. После этого он облизывался и смотрел по сторонам.

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