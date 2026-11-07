Октябрь в европейской части России стал самым теплым за 135 лет наблюдений
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На европейской территории России октябрь 2026 года завершился беспрецедентной климатической аномалией. Месяц установил абсолютный рекорд средней температуры за все 135 лет регулярного метеорологического мониторинга, ведущегося с 1891 года, сообщает метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Минувший месяц также возглавил список самых жарких октябрей в метеорологической истории сразу двух федеральных округов — Северо-Западного и Уральского.
По данным Гидрометцентра России, стабильное превышение климатической нормы на 2–3 градуса и выше наблюдалось в северных районах Сибири, а также на территории Якутии. Наиболее мощный перегрев зафиксирован в заполярных широтах. В ряде районов Арктики температура превзошла многолетние средние значения сразу на 4–6 градусов. Исключением на карте страны стали только Забайкалье, Амурская область и юг Хабаровского края, где температурный фон, напротив, опустился ниже нормы.
В планетарном масштабе средние показатели октября в Северном полушарии, вычисленные с точностью до 0,1 градуса, повторили экстремальный рекорд 2023 года. Для самой Арктики минувший октябрь оказался абсолютно рекордным по теплу, а существенные положительные отклонения от нормы свыше 2–4 градусов охватили обширные территории в Центральной Азии, на Среднем Востоке, в Северной Америке, южных провинциях Китая и в Центральной Африке.
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