Октябрь в европейской части России стал самым теплым за 135 лет наблюдений

На европейской территории России октябрь 2026 года завершился беспрецедентной климатической аномалией. Месяц установил абсолютный рекорд средней температуры за все 135 лет регулярного метеорологического мониторинга, ведущегося с 1891 года, сообщает метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Минувший месяц также возглавил список самых жарких октябрей в метеорологической истории сразу двух федеральных округов — Северо-Западного и Уральского.

По данным Гидрометцентра России, стабильное превышение климатической нормы на 2–3 градуса и выше наблюдалось в северных районах Сибири, а также на территории Якутии. Наиболее мощный перегрев зафиксирован в заполярных широтах. В ряде районов Арктики температура превзошла многолетние средние значения сразу на 4–6 градусов. Исключением на карте страны стали только Забайкалье, Амурская область и юг Хабаровского края, где температурный фон, напротив, опустился ниже нормы.

В планетарном масштабе средние показатели октября в Северном полушарии, вычисленные с точностью до 0,1 градуса, повторили экстремальный рекорд 2023 года. Для самой Арктики минувший октябрь оказался абсолютно рекордным по теплу, а существенные положительные отклонения от нормы свыше 2–4 градусов охватили обширные территории в Центральной Азии, на Среднем Востоке, в Северной Америке, южных провинциях Китая и в Центральной Африке.

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