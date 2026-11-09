Спектакль ради цветов: 19-летний парень украл 201 розу, обманув продавца в Уфе
В Уфе 19-летний молодой человек устроил целый спектакль, чтобы украсть букет из 201 розы из цветочного магазина, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Парень заранее заказал букет в цветочном магазине. Стоимость букета составила 38 тыс. рублей. Он не сразу пришел за заказом, прибегнув к нескольким хитростям, чтобы усыпить бдительность персонала.
Клиент сначала сказал, что ждет денежный перевод, а потом вышел на улицу, якобы чтобы позвать брата. Вернувшись, злоумышленник попросил собрать еще один букет. Пока продавщица занималась новым заказом, молодой человек взял 201 розу и ушел, не заплатив.
Правоохранительные органы установили личность и задержали подозреваемого.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.