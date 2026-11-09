Россияне заявили, что их засудили на чемпионате мира по армрестлингу в Индии

Больше 30 российских спортсменов утверждают, что их засудили на чемпионате мира по армрестлингу в Индии. При этом о возможном предвзятом отношении участников предупреждали еще до начала турнира, сообщает Baza .

По словам соотечественников, перед соревнованиями организаторы предупредили 225 российских спортсменов, что судьи могут чаще давать им фолы и принимать спорные решения не в их пользу из-за национальной принадлежности.

Несмотря на это, российская команда показала лучший результат турнира — завоевала 152 медали и заняла первое место в общем зачете. Турция завоевала 58 медалей и заняла второе место. Представители Индии стали лишь пятыми.

Турнир проходил в Нью-Дели с 28 октября по 7 ноября. В соревнованиях участвовали спортсмены из 65 стран.

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