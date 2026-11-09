Танкеры с российским дизельным топливом не дошли до США

Ни один танкер с российским дизельным топливом, отправленный после сделки Москвы и Вашингтона, еще не достиг берегов Соединенных Штатов, сообщает Общественная служба новостей .

Согласно данным Marine Traffic, основной претендент на первую поставку — танкер Agioi Fanendes. Сейчас судно расположено примерно в 1 тыс. км от Нью-Джерси. При этом место конечного порта разгрузки пока не определено.

Судно должно было прибыть к побережью США 7 ноября. Но оно замедлило ход, и теперь в графе назначения указано For Orders — «ожидает распоряжений». Другие суда тоже изменили свои маршруты.

Вашингтон временно разрешил операции с российским дизелем, рассчитывая сдержать рост цен. Россия должна была направить на американский и мировой рынки более 300 тыс. тонн топлива, а в ноябре поставить еще 500 тыс. тонн. Однако демократы США выступили против этих поставок и посоветовали российским танкерам «сменить курс», пока не поздно.

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