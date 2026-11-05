Два танкера с российским дизелем изменили курс вместо пути в США

Два из трех танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в США, сменили маршрут. Причиной могли стать опасения американских покупателей, сообщает «Царьград» .

Танкер Talisman прошел Гибралтарский пролив и находится у берегов Алжира. Он больше не указывает американское побережье пунктом назначения и ожидает распоряжений. Leruo сменил заявленное направление на Бразилию.

Agioi Fanendes продолжает путь в США и предположительно прибудет в Нью-Йорк 7 ноября. Судно также ждет распоряжений, конкретный порт разгрузки пока не подтвержден. Еще один танкер, Beast, загрузившийся в Приморске 27 октября, по-прежнему указывает атлантическое направление.

Financial Times пишет, что американские покупатели могли проявить осторожность из-за юридических и санкционных рисков. Аналитик Kpler Мэтт Смит также допустил, что эти опасения привели к смене маршрутов.

Вашингтон временно разрешил операции с российским дизелем, рассчитывая сдержать рост цен. Россия должна была направить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн топлива, а в ноябре поставить еще 500 тысяч тонн.

Демократы США выступили против этих поставок и посоветовали российским танкерам «сменить курс», пока не поздно.

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