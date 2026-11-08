Документы оформлены: российская гимнастка выступит на клубном чемпионате Италии

16-летняя российская спортсменка, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике в составе сборной РФ София Ильтерякова в ноябре планирует два раза выступить на клубном чемпионате Италии, передает ТАСС .

«Сразу после финала Кубка сильнейших я поеду на клубные соревнования в Италию. Также меня ждет и еще один этап этого турнира», — поделилась Ильтерякова.

Она в этом сезоне выступает за клуб Associazione Sportiva Udineze (ASU), который представлен в элитной Серии А1.

Как уточнила гимнастка, она еще не выступала за свой клуб в Италии. Атлетов приглашают на определенные этапы, поэтому она отправиться на соревнования в ноябре.

«Все документы для поездки в Италию уже оформлены, все в порядке», — добавила Ильтерякова.

Клубный чемпионат Италии по художественной гимнастике начался в середине октября. В стране провели два этапа. Третий тур пройдет с 14 по 15 ноября в Ливорно, Четвертый тур и финал — с 27 по 29 ноября в Бергамо.

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