«Союз на равных»: Анастасия Волочкова не будет встречаться с бедным мужчиной

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не станет встречаться с мужчиной без высокого дохода и не намерена снижать требования к кандидатам.

«Я встречу свою любовь! Знаю, что есть этот человек на земле. У меня планка, конечно, высока. <…> мне хочется, чтобы мой мужчина мог ухаживать за мной, делать приятные сюрпризы. Это мужчина, которому будет тоже не очень просто», — сказала Волочкова в интервью Елене Ханге.

Балерина подчеркнула, что с характером у нее «все прекрасно», однако важно, чтобы «мы соответствовали друг другу. Это должен быть союз на равных».

При этом вариант романа с мужчиной со скромным доходом артистка категорически отвергла.

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