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5 человек погибли при падении автомобиля в реку в Чувашии

Автомобиль съехал в реку Цивиль под Новочебоксарском, предварительно, погибли пять человек, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным сведениям, в результате ДТП погибли все, кто находился в машине.

На месте трагедии работают спасатели местной поисково-спасательной службы. К поискам людей привлекли пять человек и две единицы техники, включая плавсредство.

Ранее в Северной Осетии жители спасли мать с ребенком, чей автомобиль рухнул в горную реку.

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