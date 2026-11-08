Банда лжесиловиков напала на жителя Башкирии во время его разборок с товарищем

Банда лжесиловиков напала на жителя Башкирии во время его разборок с товарищем-должником. Мужчина приехал за долгом в 9 тыс. рублей, но в итоге сам остался без 200 тыс., сообщает Baza .

Все началось с того, что друг пострадавшего Рамиля внезапно захотел вернуть старый долг. Он назначил встречу ночью в своей машине. Однако прямо на трассе их остановили две иномарки без номеров. Из них вышли крепкие парни в масках.

Мужчины представились сотрудниками наркоконтроля и заявили Рамилю, что он им задолжал. Приятель убежал, а молодой человек остался один на один с лжеполицейскими. Выбивалы забрали у него паспорт, пропуск на работу, ключи от квартиры и 200 тыс. рублей наличными. При этом в процессе «операции» курс долга стремительно повышался.

Рамиля избили, бросили на обочину и под дулом пистолета потребовали срочно найти еще 400 тыс. Он позвонил родным, и приехавший брат буквально вырвал парня из рук бандитов. Во время побега они петляли по дорогам, пытаясь запутать следы.

За что требовали деньги, так и осталось загадкой. Семья предполагает, что к нападению мог быть причастен тот самый человек, который был должен Рамилю. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело.

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