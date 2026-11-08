Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение из-за повреждения

сегодня в 11:18

Из-за произошедшего повреждения отключена воздушная линия 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала подачу электричества для собственных нужд Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.

После отключения линии резервные дизель-генераторы включились штатно. Сейчас генераторы обеспечивают электроснабжение оборудования, которое необходимо для безопасной эксплуатации объекта.

Персонал Запорожской АЭС контролирует все параметры работы оборудования. Все нужные меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме.

Радиационный фон на месте находится в норме. Ситуация на ЗАЭС — под постоянным контролем.

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