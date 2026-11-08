Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Калининграда в Екатеринбург, вынужденно сел в Санкт-Петербурге из-за проблем с двигателем, сообщает SHOT .

Airbus A320 набрал высоту более 11 тыс. метров, после чего в кабине сработала сигнализация из-за снижения уровня масла в одном из двигателей. Самолет совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково. На борту находились 154 пассажира и 7 членов экипажа.

Посадка прошла в штатном режиме. После приземления техники обнаружили утечку масла.

Ранее пассажирский самолет Дублин — Рим посадили во Франции после сообщения о бомбе. На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа.

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