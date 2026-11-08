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Неадеквата с ножом задержали через 12 часов после стрельбы в Кракове

23-летнего мужчину, ходившего с ножом по улице Капеланка в Кракове, задержали полицейские, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказала радиостанция RMF24, силовики приехали на место. Во время задержания они открыли предупредительный огонь.

Пострадавших в инциденте нет. Из-за стрельбы мужчина выбросил нож.

Недеквата задержали и увезли в больницу. Мужчина может быть психически нездоров.

Как отметили в полиции, данный инцидент не связан со стрельбой на площади Кракова.

7 ноября мужчина открыл стрельбу на Главной площади Кракова, а затем проехал почти 1,5 км, беспорядочно стреляя в прохожих. Погибли шесть человек. Злоумышленником оказался 25-летний гражданин Польши. Позднее в его доме нашли еще троих убитых.

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