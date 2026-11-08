WP: в Белом доме назвали шуткой предложение Трампа главе UFC Дане Уайту

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в шутку предложил главе UFC Дане Уайту возглавить пресс-службу Белого дома, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации.

Накануне американский лидер в социальных сетях предложил Уайту стать пресс-секретарем Белого дома, а его помощниками назначить российских бойцов смешанных единоборств Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. По данным телеканал CNN, глава UFC отклонил предложение президента.

Как пишет газета, Трамп выбирает нового пресс-секретаря на фоне значительных потрясений в Белом доме после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США. По словам представителя Белого дома, предложение Дане Уайту «было шуткой».

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной с 16 октября, когда президент США фактически предложил Кейти Зэкэрайа покинуть свой пост. Она продержалась всего пять дней, установив антирекорд, который в 2017 году установил экс-директор по коммуникациям администрации США Энтони Скарамуччи.

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