В строительстве растут зарплаты и спрос на кадры: кто оказался в дефиците

Среднее зарплатное предложение в строительной отрасли за январь — октябрь 2026 года достигло 130,4 тыс. рублей в месяц, увеличившись за год на 31%. При этом отдельным специалистам работодатели готовы платить заметно больше: гипсокартонщикам предлагают в среднем почти 150 тыс. рублей. Одновременно интерес соискателей к вакансиям инженеров ПТО вырос более чем вдвое, сообщили РИАМО аналитики «Авито Работы» и «Авито Недвижимости».

Наиболее высокие зарплатные предложения среди представленных в исследовании рабочих специальностей зафиксированы у гипсокартонщиков: в среднем 149 715 рублей в месяц. За год показатель увеличился на 9%. Распиловщикам работодатели предлагают около 85 704 рублей, что также на 9% больше прошлогоднего уровня.

Заметнее всего за год выросли предложения для электриков — на 32%, до 90 975 рублей в месяц. В целом средняя предлагаемая зарплата в строительной отрасли достигла 130 373 рублей. Расчеты основаны на средних значениях зарплатных диапазонов, которые работодатели указывают в объявлениях. Реальный доход зависит от региона, квалификации, опыта, графика и условий работы.

При этом меняется не только уровень оплаты труда, но и интерес россиян к строительным профессиям. За январь — октябрь 2026 года количество откликов на вакансии инженеров производственно-технического отдела (ПТО) увеличилось на 132%. Такие специалисты сопровождают строительные проекты, контролируют выполнение работ, ведут техническую документацию и следят за соответствием работ проектным решениям.

На 85% чаще соискатели стали интересоваться вакансиями инженеров-технологов. Количество откликов на позиции слесарей-ремонтников выросло на 66%, слесарей КИПиА — на 64%, слесарей-электриков — на 49%.

Работодатели также активнее ищут сотрудников для строительных проектов. За год количество вакансий для строителей увеличилось на 100%, для монолитчиков — на 55%, для распиловщиков — на 45%. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, строительным компаниям необходимы не только рабочие, непосредственно занятые возведением объектов, но и инженеры и технические специалисты, отвечающие за организацию и контроль процессов.

Спрос на разные строительные специальности связан и с объемами жилищного строительства, и с тем, в каком состоянии девелоперы передают квартиры покупателям. По данным портала наш. дом.рф, к ноябрю 2026 года объем текущего жилищного строительства в России достиг 121,5 млн квадратных метров, увеличившись за год на 1%.

При этом форматы отделки в новостройках различаются. По данным «Авито Недвижимости», в октябре 2026 года 46% предложения квартир в новостройках на платформе приходилось на объекты с предчистовой отделкой, 17% — с чистовой, еще 37% — без отделки.

Как отмечает управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, подготовка квартир к передаче собственникам требует участия отделочников, электриков, сантехников и инженеров. При этом готовая отделка остается важным критерием выбора жилья: в опросе платформы 35% респондентов назвали возможность сразу заселиться одним из значимых факторов при покупке новостройки.

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