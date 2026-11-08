Телефон оказался не главным: что мешает школьникам начать домашнюю работу

Знакомая картина: ребенок сидит перед открытой тетрадью, но вместо заданий мечтательно смотрит в потолок. Первое, что приходит на ум, — ленится. Но это не всегда так. В «Онлайн-школе № 1» рассказали РИАМО, что мешает школьникам перейти от «надо сделать» к действию и как помочь ребенку выстроить самостоятельную работу.

Телефон ни при чем

Представим обычную ситуацию: школьник открывает тетрадь, читает условие задачи, откладывает ручку, снова смотрит в учебник. Вспоминает о других делах, ненадолго переключается на телефон, возвращается к заданию, и снова не знает, с чего начать. Проходит полчаса, а работа почти не сдвинулась. Со стороны может показаться, что дело в нежелании заниматься, но причины бывают совсем другими.

Результаты опроса учеников показывают, что подобная ситуация им знакома. Только 35,4% сразу приступают к выполнению заданий. Почти треть опрошенных (30,7%) признались, что, когда приходит время садиться за уроки, они просто сидят и не могут заставить себя начать. Еще 13,1% сначала уходят в телефон или соцсети, 9,2% отправляются перекусить или попить чай, а 11,6% находят другие дела.

Труднее всего школьникам дается не само решение заданий. Почти половина участников опроса назвали главным препятствием начало работы и удержание внимания. При этом отвлекают детей не только привычные гаджеты. Самый популярный ответ — собственные мысли и мечты: их отметили 64,4% респондентов. Телефон на втором месте, соцсети — на третьем. Получается, даже если убрать смартфон со стола, школьнику все равно может быть непросто сконцентрироваться.

Поэтому борьба с прокрастинацией только через запрет гаджетов часто не решает проблему. Если ребенку трудно начать, сначала важно понять причину: он устал, не понял тему, не знает, с какого задания начать или ему сложно самостоятельно организовать последовательность работы?

Сколько времени занимает домашняя работа

На выполнение домашних заданий у школьников уходит разное время. По результатам опроса, 34,6% учеников тратят на них в среднем от одного до двух часов, еще 22,7% — от 2 до 3 часов. Более трех часов занимаются 16,4% участников. При этом 21,6% справляются за 30–60 минут, а 4,7% тратят на домашнюю работу не более получаса.

При этом продолжительность занятий не всегда зависит только от количества заданий или их сложности. Иногда значительная часть времени уходит на то, чтобы приступить к работе, разобраться в условии, сосредоточиться и не отвлекаться. Это подтверждают и ответы школьников: 26,1% назвали самым трудным именно начало выполнения домашней работы, а 20,3% — необходимость избегать отвлекающих факторов и сохранять концентрацию.

Эти данные показывают, почему вопрос организации самостоятельной работы не менее важен, чем сам объем заданий. Важно не только то, сколько времени школьник проводит за домашними заданиями, но и то, насколько эффективно ему удается организовать этот процесс.

Не лень, а усталость и страх ошибиться

Причины откладывания могут быть разными. Например, после учебного дня и дополнительных занятий ребенку может понадобиться время, чтобы восстановить силы. Другой школьник откладывает математику, потому что боится снова ошибиться и получить плохую оценку. А третий долго смотрит на условие задачи и не понимает, с чего начать.

По словам методиста по литературе «Онлайн-школы № 1» Татьяны Куц, за откладыванием могут стоять как вполне понятное нежелание выполнять монотонную работу, так и более серьезные затруднения.

«Школьник может бояться столкнуться с тем, что у него не получается. Если он не понял новую тему, забыл правило или не знает, как применить его на практике, начать особенно сложно. Со стороны это может выглядеть как нежелание работать, хотя ребенок просто не знает, что делать», — объясняет методист.

Не менее важен и режим дня. Если у ребенка недостаточно времени на отдых или он не высыпается, ему сложнее сосредоточиться и работать без постоянных отвлечений.

Как помочь ребенку начать

Первое, что важно сделать родителям, — отказаться от ярлыков вроде «ленивый» и «безответственный». Гораздо полезнее спросить: «На каком месте ты застрял?» Возможно, школьник просто не понял задание.

Не стоит усиливать давление: постоянно подгонять, лишать перерывов или заставлять сидеть за столом до тех пор, пока все не будет сделано. Если домашняя работа каждый день сопровождается ссорами, ребенок начинает связывать ее не только со скукой или сложностью, но и с ожиданием очередного конфликта.

При этом полностью выполнять задания за школьника тоже не выход. Родитель может помочь разобраться в условии или определить первый шаг, но затем важно дать ребенку возможность продолжить самостоятельно. Иначе он не научится проходить весь путь от получения задания до его выполнения без постоянных подсказок.

Самим школьникам методист рекомендует несколько простых приемов:

Выбрать привычное время для занятий. После учебного дня стоит поесть и немного отдохнуть, а затем приступать к урокам. Если заданий много, нужно предусмотреть небольшие перерывы. Подготовить рабочее место. Заранее положить на стол учебники, тетради и ручки, убрать лишнее, а телефон отложить подальше. Составить простой план. Посмотреть, что задано, и решить, в каком порядке выполнять работу. Так вместо большой задачи «сделать все уроки» появится несколько конкретных шагов. Разделить объемное задание на части. Необязательно сразу решать десять примеров: можно начать с двух-трех. После первой небольшой части продолжить обычно легче. Не бояться просить помощи. Если условие непонятно, стоит перечитать его, посмотреть правило или похожий пример. Если это не помогло, попросить взрослых объяснить тему.

Откладывание домашней работы не всегда говорит о лени или отсутствии интереса к учебе. Иногда ребенку не хватает сил, уверенности или простого понимания, с какого действия начать. Умение организовать самостоятельную работу — такой же важный навык, как и усвоение учебного материала. Его можно постепенно развивать: учиться планировать задания, распределять время, замечать затруднения и обращаться за помощью, когда она действительно нужна.

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