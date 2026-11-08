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Дети сожгли две припаркованные машины одной петардой в Москве

Дети одной петардой сожгли два автомобиля, припаркованных вблизи жилых домов на юго-востоке Москвы, сообщает 112 .

Инцидент произошел на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино. По словам очевидцев, дети бросили петарду, после чего раздался взрыв и загорелись стоявшие рядом иномарки Renault и Belgee.

В результате происшествия оба автомобиля полностью выгорели.

Ранее петарда рванула в руках у 14-летнего подростка на западе Москвы. После взрыва загорелась квартира.

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