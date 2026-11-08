Команда РФ заменит Норвегию на молодежном чемпионате мира по хоккею
Швейцарская федерация хоккея заявила, что получила новый проект календаря молодежного ЧП 2027 года, где указано, что в турнире будет участвовать сборная России, сообщает «Советский спорт».
Предполагается, что российская команда заменит норвежцев. В этом случае на групповом этапе РФ должна сыграть с Канадой, Швейцарией, Финляндией и Данией.
Ранее Швейцария, Финляндия и Дания заявили, что будут бойкотировать матчи с россиянами.
«Это решение никоим образом не равнозначно отказу от участия в чемпионате мира по хоккею среди юниоров 2027 года. Молодежная сборная Швейцарии до 20 лет по-прежнему намерена участвовать в турнире в Эдмонтоне», — отмечено в заявлении Федерации хоккея Швейцарии.
Там подчеркнули, что решение касается только встреч против России.
Чемпионат состоится в Канаде.
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