В доме краковского стрелка нашли еще 3 трупа

Полицейские нашли три трупа в доме мужчины, который устроил стрельбу на площади в Кракове, сообщает ИА Регнум .

7 ноября мужчина открыл стрельбу на Главной площади Кракова, а затем проехал почти 1,5 км, беспорядочно стреляя в прохожих. Погибли шесть человек. Злоумышленником оказался 25-летний гражданин Польши.

«Комендант полиции и министр передали мне информацию, что в доме нападавшего находятся неживые люди», — отметил польский премьер-министр Дональд Туск на экстренном совещании.

По его словам, в доме стрелявшего были найдены тела двух женщин и мужчины. Издание LoveKrakow уточнило, что погибшие — родители и сестра стрелка.

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