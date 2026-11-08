Десятки подростков задержаны в центре Москвы

По информации столичного главка МВД РФ, в центре города провели профилактические мероприятия для пресечения правонарушений, в том числе распития алкоголя в общественных местах.

В основном подростков задерживали в районе Китай-города, в окрестностях Маросейки и Солянки. По словам очевидцев, там постоянно дежурят усиленные наряды МВД, стоят ведомственные автобусы.

Задержанных молодых людей доставили в отдел МВД Басманного района для разбирательства. Если выявляются правонарушения, то принимаются законные меры.

Молодежь постоянно собирается в районе Китай-города, а ранее там отпраздновали Хэллоуин, который отмечен множеством драк и оставленных после гуляний куч мусора. Также москвичи, живущие в центре, пожаловались на драки, порчу имущества, разбросанный мусор и следы крови на улицах после празднования Хэллоуина.

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