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Российская армия ударила по электроподстанции на Украине

ВС РФ продолжают бить по объектам топливно-энергетической инфраструктуры противника и морским судам, которые используются в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Этой ночью российские беспилотники поразили электроподстанцию 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области. Она обеспечивала электричеством предприятия военной промышленности Украины.

Также в Черном море юго-западнее Одессы ударили по контейнеровозу. Этот корабль доставлял на Украину вооружение и военное имущество.

Ранее в районе населенного пункта Ирпень Киевской области были поражены бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям украинской армии.

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