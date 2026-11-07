сегодня в 18:31

Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам Украины

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) продолжают наносить удары беспилотниками по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и по морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения, сообщило Минобороны России .

По данным ведомства, днем в Киевской области в районе населенного пункта Ирпень поражены бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ.

Также в районе населенного пункта Новые Петровцы поражена электроподстанция «Северная» 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

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