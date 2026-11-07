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Стрелок из Кракова задержан: ранены двое полицейских, пять человек убиты

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего вооруженное нападение в центре польского Кракова. В числе получивших огнестрельные ранения оказались двое полицейских, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на городскую полицию.

В районе происшествия продолжают работу экстренные и оперативные службы.

На появившихся видеокадрах с улицы города запечатлены последствия инцидента. Сотрудники польской полиции и спасатели находятся рядом с лежащими на брусчатке людьми, которых укрыли защитными термоодеялами.

Рядом на проезжей части с трамвайными путями припаркованы спецмашины оперативных служб с включенными проблесковыми маячками. Территория оцеплена правоохранителями.

По данным РЕН ТВ, число погибших в результате инцидента выросло до пяти человек.

Вооруженный инцидент произошел вечером 7 ноября в центре Кракова. Неизвестные открыли огонь прямо из салона едущего транспортного средства.

Атака повлекла за собой человеческие жертвы и ранения. Согласно предварительным сведениям местных изданий, суммарное число пострадавших достигло 10 человек.

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