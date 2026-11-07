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В Подмосковье рассказали, как проходит техническое обследование МКД

Недвижимость

Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Одно из направлений работы Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области — техническое обследование. Основная цель технического обследования зданий и сооружений — получить объективные данные о реальном состоянии объекта, его конструкций и инженерных систем, а также оценить их безопасность для дальнейшей эксплуатации, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как оно проходит:

  • сбор предварительных данных об объекте;
  • выезд на объект для визуального осмотра и инструментального обследования;
  • камеральная обработка данных и составление технического заключения.

В ходе визуального и инструментального осмотра специалисты обращают внимание на различные дефекты конструкций:

  • нарушение целостности защитного слоя бетона;
  • коррозию арматуры;
  • ослабление креплений;
  • отсутствие ограждений и другое.

Для проведения работ используется широкий перечень инспекторам:

  • лазерные дальномеры;
  • тепловизоры;
  • ультразвуковые дефектоскопы;
  • 3D-сканирующие системы;
  • геодезическое оборудование;
  • адгезиметры;
  • приборы для определения прочности бетона.

Каждый сотрудник при выполнении работ оснащен средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.