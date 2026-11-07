В Подмосковье рассказали, как проходит техническое обследование МКД
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Одно из направлений работы Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области — техническое обследование. Основная цель технического обследования зданий и сооружений — получить объективные данные о реальном состоянии объекта, его конструкций и инженерных систем, а также оценить их безопасность для дальнейшей эксплуатации, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Как оно проходит:
- сбор предварительных данных об объекте;
- выезд на объект для визуального осмотра и инструментального обследования;
- камеральная обработка данных и составление технического заключения.
В ходе визуального и инструментального осмотра специалисты обращают внимание на различные дефекты конструкций:
- нарушение целостности защитного слоя бетона;
- коррозию арматуры;
- ослабление креплений;
- отсутствие ограждений и другое.
Для проведения работ используется широкий перечень инспекторам:
- лазерные дальномеры;
- тепловизоры;
- ультразвуковые дефектоскопы;
- 3D-сканирующие системы;
- геодезическое оборудование;
- адгезиметры;
- приборы для определения прочности бетона.
Каждый сотрудник при выполнении работ оснащен средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.