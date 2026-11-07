сегодня в 18:25

В Подмосковье рассказали, как проходит техническое обследование МКД

Одно из направлений работы Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области — техническое обследование. Основная цель технического обследования зданий и сооружений — получить объективные данные о реальном состоянии объекта, его конструкций и инженерных систем, а также оценить их безопасность для дальнейшей эксплуатации, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как оно проходит:

сбор предварительных данных об объекте;

выезд на объект для визуального осмотра и инструментального обследования;

камеральная обработка данных и составление технического заключения.

В ходе визуального и инструментального осмотра специалисты обращают внимание на различные дефекты конструкций:

нарушение целостности защитного слоя бетона;

коррозию арматуры;

ослабление креплений;

отсутствие ограждений и другое.

Для проведения работ используется широкий перечень инспекторам:

лазерные дальномеры;

тепловизоры;

ультразвуковые дефектоскопы;

3D-сканирующие системы;

геодезическое оборудование;

адгезиметры;

приборы для определения прочности бетона.

Каждый сотрудник при выполнении работ оснащен средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.