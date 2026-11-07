Силовики «меняют» сторону: полиция Италии присоединится к масштабным протестам

Сотрудники полиции Италии готовятся примкнуть к массовым общенациональным забастовкам против правительственного курса. Они требуют пересмотра пенсионного обеспечения и соблюдения ранее данных гарантий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря профсоюза Silp CGIL Пьетро Колапьетро изданию Repubblica.

Он объявил о намерении итальянских силовиков организованно выйти на уличные манифестации во время всеобщей демонстрации 20 ноября. Возмущение личного состава полиции спровоцировано проектом государственного бюджета на 2027 год. Там власти полностью проигнорировали выделение средств на обещанную еще в 2025-м особую пенсионную систему для представителей силового блока.

Критическую ситуацию с доходами отставных правоохранителей расписал генеральный секретарь профсоюзной организации Siulp Феличе Романо. По его словам, при выходе на заслуженный отдых в возрасте 60 лет ежемесячная пенсия для полицейских составляет скромные 1,2–1,3 тыс. евро.

При этом завершение службы в 65 лет приносило бы в среднем на 500 евро больше, хотя даже такого объема средств едва хватает на покрытие базовых жизненных расходов. В профильном объединении назвали финансовую политику кабинета министров масштабным обманом, отдельно осудив решение направить 251 млн евро на срочный найм вспомогательного персонала с пониженным жалованьем всего на 1 год вместо полноценной поддержки действующих кадров.

В Siulp подчеркнули, что ресурсы в казне присутствовали, однако руководство страны сделало выбор не в пользу тех, кто обеспечивает безопасность граждан. Сами стражи порядка в чатах заявляют о готовности публично сложить полномочия и влиться в ряды гражданских активистов, недовольных ростом цен и ухудшением условий труда. К волне недовольства также подключились профсоюзы военнослужащих и пожарные расчеты, потребовавшие срочного диалога с властями и пригрозившие началом беспрецедентной череды уличных акций.

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