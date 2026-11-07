Урок мужества к 85-летию парада на Красной площади провели для школьников Подольска

В структурном подразделении «Молодежный» прошел урок мужества «Равнение на победу», посвященный 85-летию парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Занятие для учащихся 21-й школы провела Наталья Черноярская — представитель молодежного объединения «Территория будущего».

Как отметила Наталья, центр регулярно знакомит подрастающее поколение с важными памятными датами и значимыми событиями истории страны.

По ее словам, задача организаторов — передавать от старшего поколения младшему ключевые исторические факты, чтобы молодежь гордилась своей Родиной и предками.

Наталья Черноярская напомнила, что осенью 1941 года шла битва за Москву: город активно подвергался вражеским налетам, а противник находился буквально в сотне километров от столицы.

Проведение парада стало полной неожиданностью — в том числе для фашистского руководства. Москва не сдалась, а Иосиф Сталин вместе с правительством не покинул город и отметил очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции парадом.

Утром 7 ноября над столицей разнеслись звуки парадных маршей: войска Московского гарнизона прошли по Красной площади под густым снегом, была продемонстрирована военная техника. Перед трибунами Мавзолея выступил сам Сталин.

Как отметила организатор, этот парад стал первой — прежде всего моральной — победой в годы Великой Отечественной войны. В ходе урока ребятам рассказали о тех страшных днях, а также показали документальную хронику и запись речи Иосифа Сталина на параде.

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