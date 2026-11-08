Взрывы прогремели около отеля с россиянами в Хургаде

Около популярного у россиян отеля Sunny Days El Palacio в египетской Хургаде прогремело несколько взрывов, сообщает SHOT .

Как рассказали очевидцы, они слышали не менее 5–6 громких звуков, после чего увидели яркое зарево от пожара.

Испуганные туристы выбежали на улицу из номеров. Люди стали расспрашивать сотрудников отеля о произошедшем. Оказалось, что недалеко взлетел на воздух туристический катер United, это использовали для морских сафари и дайвинг-экскурсий. Внутри катера были баллоны для дайвинга, которые из-за огня начали взрываться.

Пострадавших в этом инциденте нет.

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