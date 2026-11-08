Взрывы прогремели около отеля с россиянами в Хургаде
Около популярного у россиян отеля Sunny Days El Palacio в египетской Хургаде прогремело несколько взрывов, сообщает SHOT.
Как рассказали очевидцы, они слышали не менее 5–6 громких звуков, после чего увидели яркое зарево от пожара.
Испуганные туристы выбежали на улицу из номеров. Люди стали расспрашивать сотрудников отеля о произошедшем. Оказалось, что недалеко взлетел на воздух туристический катер United, это использовали для морских сафари и дайвинг-экскурсий. Внутри катера были баллоны для дайвинга, которые из-за огня начали взрываться.
Пострадавших в этом инциденте нет.
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