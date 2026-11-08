Облачно и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество 08 ноября 2026 07:11

В воскресенье в Подмосковье и столице прогнозируется облачная погода, температура ожидается плюс 2 — плюс 4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.