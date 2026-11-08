Облачно и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В воскресенье в Подмосковье и столице прогнозируется облачная погода, температура ожидается плюс 2 — плюс 4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет преимущественно без осадков.
Скорость западного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса, днем 9 ноября — от плюс 4 до плюс 6. Также будет преимущественно без осадков.
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