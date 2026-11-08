От комфорта до опасений: почему активисты призывают отказаться от Wi-Fi 8 ноября

В мировом календаре памятных дат сосуществуют два противоположных по смыслу события. Наряду с Международным днем Wi-Fi, приходящимся на 20 июня, 8 ноября отмечается Всемирный день без Wi-Fi, учрежденный в 2016 году.

Появление двух взаимоисключающих праздников отражает непрекращающиеся общественные дискуссии вокруг влияния современных технологий на экологическую обстановку и самочувствие людей. Если июньская дата акцентирует внимание на глобальных преимуществах повсеместной цифровизации и удобстве беспроводного доступа, то ноябрьская призывает к осторожности из-за предполагаемой нехватки фундаментальных научных данных о долговременном воздействии радиоволн на человеческий организм.

Истоки технологии беспроводного обмена данными восходят к 1990-м годам. Тогда австралийские исследователи из Государственного объединения научных и прикладных исследований разработали базовые принципы передачи радиосигнала. Инженеры корпораций Nokia и Aironet доработали их и вывели на рынок под узнаваемым названием Wi-Fi.

Со временем разработка превратилась в целую экосистему телекоммуникационных стандартов. Они нашли широкое применение как в повседневном быту, так и в промышленном секторе.

Инициатором создания дня отказа от роутеров в 2016 году выступила венесуэльская Международная федерация защитников окружающей среды. Экологи предложили отмечать дату ежегодно 8 ноября ради информирования населения о рисках непрерывного электромагнитного облучения в квартирах и домах. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения официально констатировала полную безопасность частотного диапазона домашней беспроводной связи для людей, сторонники альтернативных взглядов по-прежнему рекомендуют отдавать предпочтение традиционному кабельному подключению к глобальной сети.

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