В новом сезоне Школьной лиги Подмосковья принимает участие более 100 тысяч детей

«Школьная лига» создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, проект помогает реализовывать цели федеральной программы «Спорт России». В этом году соревнования впервые проходят по 5 дисциплинам — к футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам добавился настольный теннис. Участие принимают почти вдвое больше детей по сравнению с сезоном 2025/2026 — свыше 100 тысяч из 750 образовательных учреждений. Сейчас проходит муниципальный этап, весной стартует региональный, а завершится сезон «Финалами четырех», сообщила пресс-служба Министерства информации и молодежной политики.

«Школьную лигу мы запустили три года назад в качестве пилота в Балашихе, а сейчас благодаря поддержке Президента наш проект уже тиражируется на всю страну. Очень важно, чтобы дети занимались спортом не только ради медалей, но прежде всего для здоровья и гармоничного развития. Поэтому мы постепенно расширяем лигу — в этом сезоне по просьбе самих же ребят добавили настольный теннис. При поддержке Всероссийской федерации настольного тенниса закупили для школ столы и необходимый инвентарь. Ввели также дополнительные дисциплины — например, киберспорт и управление дронами. Еще одно новшество — участие в соревнованиях мам, пап, бабушек, дедушек, братьев или сестер школьников. Такой формат объединяет вокруг спорта и здорового образа жизни детей и их родных», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сформировать семейные команды могут родственники учеников. Баллы за их выступления идут в общий зачет образовательного учреждения. Таким образом, участие взрослых помогает школе подняться в турнирной таблице.

Кроме пяти основных дисциплин, по которым формируется зачет Школьной лиги, в этом году введен ряд дополнительных. Это киберспорт, спортивное программирование, брейк-данс, тэг-регби, управление БПЛА, велоспорт.

Так, участвовать в соревнованиях по FPV-пилотированию могут школьники с 10 лет. Турнир проходит в два этапа. С октября по март — муниципальные соревнования. В марте–апреле — региональный этап: сначала ребята выполнят виртуальные полеты, а затем 32 лучших выйдут в очный финал и будут соревноваться на трассе с FPV-дронами класса 75 мм. Пилотный проект проходит в 11 округах, включая Балашиху, Подольск, Химки, Королев. При этом принять участие в соревнованиях могут школьники из других муниципалитетов. Лучшие получат возможность выступить на всероссийском финале соревнований «На высоте», который пройдет в июле.

А в Сергиевом Посаде стартовал пилотный проект Школьной лиги по велоспорту. Для учащихся проводят мастер-классы, в том числе, действующие спортсмены — они изучают правила безопасности, тренируют равновесие, координацию, маневрирование и управление велосипедом. Проект завершится соревнованиями между командами учебных заведений, в которых смогут участвовать дети с 1 по 8 классы.

В Школьной лиге развивают не только спортивные, но и медийные навыки. В этом году ее партнером стал образовательный проект «Матч! Академия». Во всех округах региона созданы юношеские медиакоманды — ребята ведут прямые трансляции соревнований, берут интервью у игроков и тренеров, создают фото- и видеорепортажи. В конце сезона будут определены лучшие журналист и комментатор. Победители получат сертификаты «Матч! Академии» на онлайн-курсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.