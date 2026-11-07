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«Роскосмос»: ракета «Союз-2.1б» вывела аппарат на расчетную орбиту

Общество
0:44

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно, сообщили в «Роскосмосе».

После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат вывели на целевую орбиту и приняли на управление наземными средствами космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

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