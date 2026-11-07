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Число погибших при стрельбе в Кракове выросло до 6

Число погибших при стрельбе в польском Кракове выросло до 6, еще 10 человек пострадали, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

«На данный момент подтверждено шесть жертв сегодняшнего нападения на Рыночной площади», — заявили в ведомстве.

Среди пострадавших есть двое полицейских. Злоумышленником оказался 25-летний гражданин Польши. Именно он вел огонь из автомобиля, был ранен, задержан и госпитализирован.

По данным Польского радио, в машине нападавшего находилось много боеприпасов, а стрелял он из длинноствольного оружия военного образца.

«Все происходило возле рыночной площади. Сначала я услышал три выстрела, потом в другом месте опять началась стрельба. И там, и там есть пострадавшие», — рассказал очевидец.

По словам другого свидетеля, в момент нападения в центре Кракова проходила демонстрация ультраправых организаций.

Президент Польши Кароль Навроцкий направил на место происшествия директора Бюро национальной безопасности Бартоша Гродецкого. В город также выехали премьер Дональд Туск и глава МВД Марчин Кервиньский.

В Кракове до 11 ноября объявлен траур после стрельбы, в которой погибли как минимум шесть человек, сообщил мэр города Лукаш Гибала.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры, как люди спасались бегством от стрелка. Прохожие вместе с детьми забегали в ближайшие здания и прятались там.

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