Семья хочет пересмотра: 4-летняя дочь видела убийство, за которое осудили отца

4-летняя девочка стала свидетельницей убийства, за которое ее отца отправили в колонию на 9 лет. По словам матери, ребенок назвал настоящего убийцу, которым являлся не отец малышки, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что все произошло в ноябре 2022 года в Улан-Удэ. Сергей М. отмечал день рождения вместе с друзьями. Когда его жена Юлия вернулась домой, она обнаружила тело одного из гостей, а рядом — знакомого с окровавленными руками. Сам Сергей тоже был в крови, и в итоге именно его признали виновным в убийстве.

По словам женщины, ребенок видел, как ножевые удары погибшему наносил другой гость. Кроме того, семья сомневается в результатах экспертизы, полагая, что следователи могли исследовать не то орудие убийства.

У Юлии сохранилась переписка, в которой знакомый убеждал ее мужа признаться в преступлении, обещая взамен более мягкое наказание. Женщина считает, что Сергей поверил этим словам и взял чужую вину на себя.

В настоящее время она с детьми живет в Подмосковье, добивается пересмотра дела и готова передать следствию новые доказательства невиновности мужа.

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