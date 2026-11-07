Фонд капремонта завершил реставрацию исторического дома в Королеве

Фонд капитального ремонта завершил реставрацию дома на улице Фрунзе, 14 в Королеве. Дом входит в исторический квартал в центре города, ограниченный улицами Фрунзе, Циолковского, Карла Маркса и Лесной. Квартал строили с 1946 по 1953 год для конструкторов и инженеров НИИ-88 — будущего ЦНИИмаш, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Дом на Фрунзе, 14 построен по проекту советского архитектора Михаила Павловича Парусникова. Таких домов в Королеве всего два, второй стоит на Карла Маркса, 15. Строительство велось в 1948–1953 годах. В доме жили деятели ракетно-космической отрасли: Константин Карачаров, Георгий Недошивин, Валерий Оголяр, а также академик Николай Савельев.

«Капитальный ремонт объектов культурного наследия — это восстановление аутентичности подмосковных городов. Каждый такой проект проходит многоступенчатый контроль. Мы допускаем к работам только лицензированных подрядчиков с доказанным опытом реставрации, а также квалифицированных архитекторов и мастеров традиционных ремесел. Любое отступление от утвержденной документации является прямым нарушением закона», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Специалисты подрядной организации действовали по принципу максимального сохранения подлинника. Старую древесину балконов сохранили: после расчистки она оказалась в хорошем состоянии — светлая и звонкая. С деревянных опор лишь убрали слои старой краски. Фигурные V-образные выемки повторили на новых досках, чтобы новый и старый элементы смотрелись как единое целое. Капители восстановили по старым технологиям — деревянные элементы выполнял плотник по историческим образцам. Утраченные детали и решетки сделали заново из того же материала, что и исторические. Штукатурку выполнили по традиционной технологии середины XX века. В чердачном помещении сохранился котел, напоминающий о времени автономного отопления дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.