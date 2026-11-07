В Подмосковье назначили штрафы на 15,2 млн рублей за вывоз листьев и ботвы в лес

В Московской области за вывоз растительных остатков — опавших листьев, ботвы и веток — на земли лесного фонда назначены штрафы на общую сумму 15,2 млн рублей. За нарушения правил санитарной безопасности в лесах региона в 2026 году возбуждено 561 административное дело. Более трети правонарушений связаны с незаконным вывозом в лес растительных остатков, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Взыскано 9,1 млн рублей штрафов и 3,1 млн рублей в счет возмещения вреда лесному фонду.

Все леса Московской области относятся к защитным лесам, задача которых — сохранять средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции. Растительные остатки на землях лесного фонда нарушают эту хрупкую систему. Размещение таких отходов на лесном участке — это нарушение Правил санитарной безопасности в лесах, то есть загрязнение леса отходами производства и потребления.

Запрещается оставлять листья и ботву на землях лесного фонда и рядом с ним, а также устраивать компостные ямы на лесных опушках.

На практике нарушение влечет штраф 5 000 рублей (административная ответственность по части 3 статьи 8.31 КоАП РФ). Виновник обязан возместить вред, причиненный лесам; расчет ущерба производится по Постановлению Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730. При отказе добровольно возместить вред сумму взыщут через суд.

Альтернативные варианты — компост на своем участке, специальные площадки для растительных отходов, вывоз через регионального оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.