В Челябинске ураганный ветер обрушил светофор на школьницу

Шквалистый ветер с порывами до 21 метра в секунду обрушился на Челябинск накануне, 6 ноября, и вызвал серию серьезных повреждений городской инфраструктуры. Стихия, в том числе, уронила светофор на школьницу и травмировала ее, сообщает UralPress .

В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 58 обращений жителей, которые сообщили об обрывах линий электропередачи, срыве крыши со зданий, падении деревьев и дорожных знаков, а также об обрушении массивной стелы в Тракторозаводском районе. Муниципальные службы перешли на усиленный режим работы — большинство аварий уже устранено, подача электричества восстановлена. Глава города Алексей Лошкин распорядился максимально быстро завершить очистку дворовых территорий от упавших веток и мусора.

Однако без травм не обошлось. На перекрестке улиц Краснознаменной и Островского порыв ветра повалил светофорную стойку на школьницу, которая ждала разрешающего сигнала на пешеходном переходе. Прохожие помогли пострадавшей добраться до дома, после чего родственники доставили ее в больницу.

Врачи провели компьютерную томографию черепа и наложили швы на глубокую рваную рану около левой глазницы, назначив длительное лечение и наблюдение у хирурга. По словам матери школьницы, тяжелой трагедии и потери глаза удалось избежать лишь чудом. Женщина настаивает на официальной проверке действий ответственных служб, отмечая, что светофорная конструкция на этом участке падает уже не впервые.

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