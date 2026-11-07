Верховный суд Австрии разрешил лягушкам квакать по ночам

Верховный суд Австрии поставил точку в многолетнем споре соседей из-за громкого кваканья лягушек по ночам, официально разрешив земноводным шуметь в садовом пруду, пишет РИА Новости со ссылкой на Heute.

Житель коммуны Пашинг в Верхней Австрии подал в районный суд на соседей по частному дому. Он жаловался на ночные «концерты» лягушек в искусственном пруду на их участке, из-за которых не мог уснуть при открытом окне. Специалисты замерили уровень шума и признали, что кваканье увеличивало ночной шум у дома истца.

Первая инстанция встала на сторону истца и обязала соседей «приглушить» лягушек в ночное время, а также оплатить судебные издержки на 30 тыс. евро. Ответчики безуспешно пытались решить проблему экологичными методами — даже подселили в пруд щуку — и подали апелляцию в земельный суд Линца, который принял их сторону. Сосед попытался оспорить это решение в Верховном суде, но безуспешно.

«Теперь уже точно: лягушки могут остаться в пруду и продолжать квакать. Верховный суд отклонил апелляцию соседа и подтвердил решение земельного суда Линца», — говорится в публикации.

В своем решении суд указал, что лягушки относятся к охраняемым видам и заселились в пруд самостоятельно, без участия человека, а создание самого пруда признано законным использованием участка, соответствующим местным условиям.

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