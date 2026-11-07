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Устроивший бойню в центре Кракова стрелок был в камуфляже и с винтовкой

Открывший прицельный огонь по людям в центре Кракова мужчина был вооружен самозарядной винтовкой семейства AR-15/M4. Также он был одет в камуфляжную форму, сообщает Mash .

На опубликованных снимках оружия различимы оптический прицел, съемный магазин и удлиненное цевье. При нейтрализации агрессора сотрудник правоохранительных органов совершил 7 выстрелов на поражение.

Раненый злоумышленник схвачен и находится под стражей в больнице. В публикации подчеркивается, что граждане Польши имеют законное право на владение полуавтоматическими карабинами AR-15 при оформлении соответствующей лицензии.

В результате нападения погибли 5 человек, а ранения различной степени тяжести получили как минимум 10, сообщает РЕН ТВ. Медики проводят реанимационные мероприятия непосредственно на брусчатке.

На место вызвана санавиация. Президент Польши выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии и потребовал исчерпывающего выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее в центральном районе Кракова полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу по прохожим. Среди раненых оказались двое сотрудников полиции.

Территорию инцидента оцепили оперативные бригады, а врачи и спасатели помогали пострадавшим под термопокрывалами на мостовой. Само вооруженное нападение произошло вечером 7 ноября. Огонь злоумышленник вел из двигавшегося автомобиля.

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