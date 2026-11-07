Стрельба в центре Кракова: опубликованы кадры паники

7 ноября мужчина открыл стрельбу на Главной площади Кракова, а затем проехал почти 1,5 км, беспорядочно стреляя в прохожих. В Сети появились кадры, как люди разбегались в разные стороны, стараясь спастись, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, молодые люди, девушки и дети в панике разбегались и прятались в магазинах, кафе и дворах. Некоторые из них кричали и плакали.

Стрельба началась около 15:00 по местному времени. Во время полицейской погони неизвестный стрелял во все, что попадалось ему на глаза.

Остановить злоумышленника удалось на перекрестке улиц Страдомска и Юзефа Дитля, недалеко от трамвайной остановки «Страдом»: преступника ранили и задержали около 16:00.

В настоящее время врачи оказывают помощь пострадавшим. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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