Стрельба в центре Кракова: опубликованы кадры паники
Фото - © Telegram-канал SHOT
7 ноября мужчина открыл стрельбу на Главной площади Кракова, а затем проехал почти 1,5 км, беспорядочно стреляя в прохожих. В Сети появились кадры, как люди разбегались в разные стороны, стараясь спастись, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, молодые люди, девушки и дети в панике разбегались и прятались в магазинах, кафе и дворах. Некоторые из них кричали и плакали.
Стрельба началась около 15:00 по местному времени. Во время полицейской погони неизвестный стрелял во все, что попадалось ему на глаза.
Остановить злоумышленника удалось на перекрестке улиц Страдомска и Юзефа Дитля, недалеко от трамвайной остановки «Страдом»: преступника ранили и задержали около 16:00.
В настоящее время врачи оказывают помощь пострадавшим. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.