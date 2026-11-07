В Иркутском зоопарке умер легендарный 21-летний лев Гоша

В Иркутском зоопарке простились с легендарным львом Гошей. Печальная новость появилась в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» зоопарка.

«Ушла целая эпоха. Мы будем помнить его таким — большим, сильным и красивым», — сообщили в зоопарке.

Причиной смерти хищника стала старость, с которой уже ничего нельзя было поделать. В конце октября льву исполнился 21 год — это практически рекордный возраст для животного. В зоопарках самцы даже при самых подходящих условиях редко доживают до 15–17 лет, а в природе живут около восьми лет.

В последнее время посетители Гошу почти не видели. После жалобы в Сельхознадзор в зоопарке вынуждены были ограничить к нему доступ посторонних глаз, чтобы избежать новых обвинений в том, что животное не кормят и не лечат.

«Всех кормим и лечим, а его одного — нет… Обидно», — заметили в учреждении.

Там признали, что очень старый лев выглядел с каждым месяцем все хуже, но по человеческим меркам ему было уже лет 130.

«Он хотел жить, и мы, как могли, в этом ему помогали. Честно говоря, даже сами не ожидали, что наш с детства больной Гоша окажется таким стойким солдатиком, вошедшим в свой 22 год жизни», — подытожили в зоопарке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.