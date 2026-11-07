Сборная России впервые за семь лет выиграла чемпионат Европы по дзюдо
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Российская сборная впервые за семь лет завоевала золото командного чемпионата Европы по дзюдо в Белграде, сообщает ТАСС.
В финале российская команда победила сборную Грузии со счетом 4:1. Сборная РФ выступала на соревнованиях с национальной символикой, в ее состав вошли 12 спортсменов.
Бронзу завоевали команды Турции и Франции.
Командный чемпионат прошел сегодня в Сербии, в соревнованиях участвовали 13 сборных.
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