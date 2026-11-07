В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 2 по 6 ноября

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий. Так, в период с 2 по 6 ноября прошли работы по приведению территорий в соответствие в ряде муниципалитетов, сообщила пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, в Серебряных Прудах установлен дополнительный фонарь уличного освещения на Советской площади вблизи дома № 14а. В Зарайске произведен ремонт секций металлического ограждения на дворовых территориях по улице Металлистов вблизи дома № 2, по улице Благоева вблизи дома № 27б и во 2-м Микрорайоне вблизи дома № 22. В Котельниках локально восстановлен бордюр вблизи дома № 26 в микрорайоне Белая дача.

В Люберцах отремонтированы входные группы дома № 1 по улице Зеленая в Дзержинском. В Ленинском выполнен ремонт элементов на спортивной площадке вблизи дома № 27 на Южной улице в Дрожжино. В Луховицах отремонтированы игровые элементы на детских игровых площадках вблизи домов № 19, 29, 37 и 39 по улице Жуковского. В Сергиевом Посаде проведена опиловка деревьев вблизи дома № 15 на улице Воробьевская.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.