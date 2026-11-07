Лицеистов Реутова научили правильно сортировать вторсырье

3 ноября специалисты Ногинского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами провели серию практических экоуроков для учеников 6-х и 7-х классов Лицея города Реутов. В рамках цикла «Береги природу, сортируй отходы» экологическую грамотность повысили более 85 школьников, сообщила пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Главной целью встречи стало не просто информирование, а формирование у подростков полезных эконавыков.

В ходе занятия разобрали:

правила обращения с отходами в домашних условиях;

отличия систем раздельного сбора «Два Бака» и «Мегабак», действующих в регионе;

принципы подготовки вторсырья к сдаче на переработку.

Теоретический блок подкреплялся наглядными слайдами, образцами переработанных материалов и деловой игрой. В рамках интерактивной игры «Сортировка» школьники на практике отработали навыки разделения отходов и обсудили, какие фракции следует складировать в контейнеры на площадке, а какие — относить в специальные пункты приема.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что сегодня в регионе неравнодушных к экоповестке людей, заинтересованных в продвижении своих идей, становится все больше. В числе приоритетных задач остается просветительская деятельность с подрастающим поколением и со взрослым населением.

По итогу специалисты регоператора отметили живой интерес аудитории: школьники задавали вопросы о переработке пластика, стекла и металла, а также о правилах утилизации опасных отходов.

Подобные инициативы направлены на вовлечение молодежи в повестку осознанного потребления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.