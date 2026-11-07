Подмосковные самбисты завоевали золото и серебро на чемпионате мира в Ташкенте

Спортсменка из Московской области Карина Черевань стала трехкратной чемпионкой мир по самбо на юбилейном, 50-м чемпионате мира по самбо, который проходит с 6 по 8 ноября в Ташкенте (Узбекистан). Степан Солдатенков — серебряный призер турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Московскую область в составе национальной команды представляли Степан Солдатенков (свыше 98 кг, региональная СШОР по единоборствам, Королев) и Карина Черевань (до 65 кг, региональная СШОР по единоборствам, Можайск). Спортсмены выступали в дисциплине «спортивное самбо».

Карина Черевань так же успешно прошла предварительные стадии турнира, одержав победы над соперницами из Молдовы, Белоруссии, а в полуфинале — над представительницей Монголии. За высшую ступень пьедестала представительница Московской области боролась со спортсменкой их Испании и одержала уверенную победу болевым, буквально за 28 секунд поединка. Этот чемпионский титул мировой арены самбо стал для Карины Черевань уже третьим в карьере.

Степан Солдатенков на пути к финалу провел четыре поединка с соперниками из Киргизии, Нидерландов, Белоруссии и Украины в полуфинале. Каждая встреча завершилась победой представителя Московской области.

В финальном противостоянии самбист из Московской области вышел на ковер против спортсмена из Грузии и получил травму руки в результате падения на него соперника. Из-за повреждения российский спортсмен не смог продолжить поединок и стал вице-чемпионом мира по самбо, завоевав серебряную медаль.

Серебряный трофей чемпионата мира стал для Степана Солдатенкова первым в карьере. Ранее на международной арене в его активе были следующие достижения в статусе победителя: чемпион Европы, победитель Игр стран БРИКС.

Соревнования собрали сильнейших спортсменов более чем из 80 стран. Сборная России выступает под национальным флагом и гимном во всех шести дисциплинах: спортивном и боевом самбо, а также самбо слепых среди мужчин и женщин.

Чемпионат мира по самбо является главным стартом сезона для сильнейших самбистов планеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.