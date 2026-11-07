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Сразу четыре автомобиля попали в жесткое ДТП на ЦКАД в Подмосковье

Вечером 7 ноября в Подмосковье возле Пятницкого шоссе на Центральной кольцевой автодороге в аварию попали сразу четыре машины, в том числе грузовик. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что в аварию попали КамАЗ, небольшой грузовик и две легковушки.

От удара у одного из автомобилей сильно повредилась задняя часть. От багажника и части салона практически ничего не осталось.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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