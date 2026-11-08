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2 человека погибли в ДТП с фурой в Пензенской области

На 762 км трассы М5 «Урал» в Пензенской области столкнулись легковой автомобиль и фура, погибли два человека, сообщает ГАИ региона.

Предварительно, авария произошла в 03:40 в воскресенье. Столкнулись Lada Priora под управлением юноши 2010 года рождения и большегруз Dongfeng, которым управлял мужчина 1991 года рождения.

В результате ДТП скончались на месте от полученных травм водитель Lada Priora и его пассажирка 2008 года рождения.

На месте дорожной аварии работают полицейские. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.

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