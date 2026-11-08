Обломки дрона ВСУ повредили мост в Ростовской области

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Утром в воскресенье из-за воздушной атаки и падения обломков беспилотника на 97-м км трассы Р-280 поврежден мост через реку Миус в Ростовской области, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Также повреждена строительная техника — два гусеничных крана», — сказал Слюсарь

Он подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет.

По словам главы региона, сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Движение транспорта через поврежденный мост организовано в реверсивном режиме.

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