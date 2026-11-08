Минобороны: 142 беспилотника ВСУ уничтожили над Россией ночью

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Минувшей ночью над регионами страны и Азовским морем ликвидировали 142 украинских дрона самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их перехватили дежурными силами ПВО.

БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымом и над Азовским морем.

Кроме того, российские военные продолжают бить по объектам топливно-энергетической инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах противника.

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